В Житомирской области пенсионерка нашла у себя на огороде клад

Пенсионерка из Житомирской области нашла на территории своего частного домовладения клад.
Как сообщает ТСН, сначала женщина даже не поняла, что именно попало ей в руки.
"Это было вечером, темнело, я вышла на огород и увидела такие пуговички синенькие. Я не подумала, что это могут быть деньги. Я взяла их в карман халата и пошла домой", - рассказала она.
Уже дома пенсионерка вместе с мужем разглядела, что это на самом деле старинные деньги.
Вернувшись на огород, супруги обнаружили в траве разбитый кувшин, рядом с которым были рассыпаны около 90 чешских серебряных монет XIV-XV века.
Кому принадлежал найденный клад, достоверно не известно.
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