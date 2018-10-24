24 октября 2018, среда

В Житомирской области пенсионерка нашла у себя на огороде клад

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Найденные монеты датируются XIV-XV веками
Скриншот

Найденные монеты датируются XIV-XV веками

Пенсионерка из Житомирской области нашла на территории своего частного домовладения клад.

Как сообщает ТСН, сначала женщина даже не поняла, что именно попало ей в руки.

"Это было вечером, темнело, я вышла на огород и увидела такие пуговички синенькие. Я не подумала, что это могут быть деньги. Я взяла их в карман халата и пошла домой", - рассказала она.

Уже дома пенсионерка вместе с мужем разглядела, что это на самом деле старинные деньги.

Вернувшись на огород, супруги обнаружили в траве разбитый кувшин, рядом с которым были рассыпаны около 90 чешских серебряных монет XIV-XV века.

Кому принадлежал найденный клад, достоверно не известно.

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