В Житомирской области обнаружили 200 единиц краденой военной техники

Были обнаружены БТРы, БМП, грузовые машины и другая спецтехника

Правоохранители обнаружили в Житомирской области около 200 единиц краденой военной техники, готовившихся к продаже.

Как рассказали в Нацполиции, выйти на схему хищения спецтехники удалось в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

"В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, Урал, ГАЗ, КУНГи, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее", - говорится в сообщении.

Кроме техники была также обнаружена документация с данными о ее происхождении

"В настоящее время устанавливается принадлежность вышеупомянутой техники, в том числе находится ли она на соответствующем учете в воинских частях", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что СБУ обнаружила на территории воинской части склад оружия и боеприпасов без документации и охраны.