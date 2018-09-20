20 сентября 2018, четверг

В Житомирской области из воинской части украли автоматы

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Иллюстративное фото
Фото: goodfon.ru

Иллюстративное фото

В ночь на четверг, 20 сентября, группа неизвестных ограбила воинскую часть в г. Новоград-Волынский Житомирской области.

Об этом сообщили в военной прокуратуре Центрального региона.

По данным следствия, после учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад были похищены пять пистолетов и пять единиц автоматов АКС-74.

По факту похищения оружия начато уголовное производство по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

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К расследованию привлечены прокуроры, полицейские, сотрудники СБУ, а также специалисты криминалистической и кинологической служб.

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