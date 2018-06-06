В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые застряли в каолиновой глине

Лосей отмыли от грязи и отпустили в лес

В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые провалились в каолиновую глину, сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Житомирской области на странице в Facebook.

"5 июня сотрудники инспекции совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды во время рейдовых мероприятий вблизи поселка Иршанск Хорошевского района обнаружили двух лосей, которые провалились в каолиновую глину и не смогли самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

Как отмечается, госинспекторы вместе с активистами вытащили животных с помощью технических средств.

Лосей отмыли от грязи и отпустили в лес.