06 июня 2018, среда

В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые застряли в каолиновой глине

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Лосей отмыли от грязи и отпустили в лес
Фото: dei.zt.ua via Facebook

Лосей отмыли от грязи и отпустили в лес

В Житомирской области экологи спасли двух лосей, которые провалились в каолиновую глину, сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Житомирской области на странице в Facebook.

"5 июня сотрудники инспекции совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды во время рейдовых мероприятий вблизи поселка Иршанск Хорошевского района обнаружили двух лосей, которые провалились в каолиновую глину и не смогли самостоятельно выбраться", - говорится в сообщении.

Как отмечается, госинспекторы вместе с активистами вытащили животных с помощью технических средств.

Лосей отмыли от грязи и отпустили в лес.

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