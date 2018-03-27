В Житомирской области депутат сельсовета насмерть переехал пешехода и скрылся

Депутата Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района Житомирской области подозревают в смертельном наезде на пешехода и бегстве с места ДТП.

Как сообщили в областной прокуратуре, инцидент произошел в пгт Емильчино еще в ноябре 2017 года, однако подозрение было объявлено только 26 марта 2018 года.

По версии следствия, депутат сельского совета Емильчинского района в вечернее время совершил наезд на лежащего пешехода. Чтобы скрыть факт преступления, он уехал с места происшествия, оставив пострадавшего на месте ДТП. От полученных травм пешеход скончался.

Депутату сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 135 (оставление лица в опасном для жизни состоянии) УК Украины. Ему грозит до двух лет ограничения свободы или лишения свободы.

Напомним, что 20 марта в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на собственном автомобиле насмерть сбил пешехода. Мужчина от полученных травм скончался в районной больнице.