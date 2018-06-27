В Житомирской области члены преступной группировки пытались подорвать авто с полицейским

В Житомирской области члены преступной группировки пытались подорвать авто сотрудника полиции.

Как рассказал глава Нацолиции Сергей Князев, к машине прикрепили самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. За несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников.

По словам Князева, этому инциденту предшествовала цепочка других событий.

Весной текущего года полиция "вышла" на членов преступной группировки, которые совершали разбойные нападения на помещения граждан. Злоумышленники попадали в помещения ночью, связывали своих жертв и пытали. Они действовали на территории Киевской и Житомирской областей. Преступники похищали деньги, ювелирные изделия и другие ценности.

В мае правоохранители задержали часть преступной группировки. Те злоумышленники, которые не были задержаны, угрожали сотрудникам полиции.

После инцидента со взрывным устройством на машине полицейские Житомира провели около 40 обысков. В результате были получены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа. Задержаны пять человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Те участники группировки, которых не удалось задержать, выехали в Россию и другие страны.

По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ст. 348 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.