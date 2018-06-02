02 июня 2018, суббота

В Житомирской области 10-летнего мальчика ударило током, когда тот делал селфи на крыше электрички

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Ребенок в реанимации
Фото: УЗ

Ребенок в реанимации

Вечером в пятницу, 1 июня, в Житомирской области 10-летнего школьника ударило током на крыше электропоезда, когда он делал селфи.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Житомирской области.

"В реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован 10-летний мальчик с термическими ожогами тела, которые он получил во время фотографирования на крыше грузового поезда на станции Ушицы", - говорится в сообщении.

Установлено, что событие имело место около 19:00, а нашел ребенка работник железной дороги около 22:00 и вызвал скорую. Мальчик - ученик 5-го класса общеобразовательной школы, житель с. Гулянки. 

По информации медиков, он получил термические ожоги 40% тела, его состояние тяжелое.

По данному факту полицией начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Индии поезд сбил незадачливого любителя селфи.

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