В Житомире задержали преподавательницу, которая отрицала зверства россиян в Буче — СБУ

24 августа, 20:39
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Задержание подозреваемой (Фото:СБУ)

Задержание подозреваемой (Фото:СБУ)

В Житомире преподавательница лицея называла «постановкой» преступления россиян в Буче. Правоохранители сообщили ей о подозрении в отрицании агрессии РФ.

Об этом сообщает СБУ.

В помещении учебного заведения в начале июня этого года женщина публично обвиняла украинских военных в том, что именно они бомбят свою же инфраструктуру.

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«По ее словам, украинский самолет вблизи Озерного (Житомирский район) тоже сбили свои же», — говорится в сообщении.

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Многочисленные преступления и зверства оккупантов в Ирпене и Буче подозреваемая публично называла «спланированной постановкой», срежиссированной украинской властью.

Также подозреваемая заявила, что в 2014 году российские военные пришли в украинский Донецк, потому что якобы «местные жители сами хотели и просили этого».

Аналогичные параллели проводила она и в отношении полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, повторяя своим оппонентам, что «это не Россия к нам пришла».

Сотрудники Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Житомир Житомирская область Российская пропаганда Война России против Украины

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