27 октября 2018, суббота

В Житомире в кафе в торговом центре произошло возгорание

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Огнем были повреждены вытяжку
ДСНС

Огнем были повреждены вытяжку

В Житомире на кухне в одном из кафе в торговом центре Глобал произошло возгорание масла во фритюрнице. Об этом сообщают в пресс-службе ДСНС Украины в Житомирской области.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 26 октября в 21:45.

На место происшествия были направлены 4 отряда спасателей. Из-за задымления охранники оперативно провели эвакуацию посетителей рядом расположенных кафе, а персонал на начальной стадии пытался потушить возгорание первичными средствами пожаротушения.

Через систему вентиляции возгорание добралось до помещения бойлерной соседнего кафе, однако дальше не распространилось.

В 21:55 спасатели пожар локализовали, в 22:50 – ликвидирован. Огнем было повреждено вытяжку.

На тушение пожара привлечено 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Травмированных или погибших в результате пожара нет.

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