«Война сплотила». В Житомире десятки тысяч жителей вышли убирать свой город — горсовет

24 марта, 16:01
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Жители Житомира вышли убирать свой город (Фото:Житомирский горсовет)

Жители Житомира вышли убирать свой город (Фото:Житомирский горсовет)

В Житомире десятки тысяч жителей вышли убирать свой город.

Война России против Украины — последние новости

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

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«Война сплотила общину! Война делает нас более ответственными! Победа сделает нас сильными и едиными, как никогда», — сказано в сообщении.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Житомир Война России против Украины

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