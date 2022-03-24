«Война сплотила». В Житомире десятки тысяч жителей вышли убирать свой город — горсовет
Жители Житомира вышли убирать свой город (Фото:Житомирский горсовет)
В Житомире десятки тысяч жителей вышли убирать свой город.
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Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.
«Война сплотила общину! Война делает нас более ответственными! Победа сделает нас сильными и едиными, как никогда», — сказано в сообщении.
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