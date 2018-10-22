В Житомире тысячи людей пришли проститься с актрисой Мариной Поплавской

В Житомире простились с актрисой Дизель Шоу Мариной Поплавской

В Житомирском драматическом театре состоялась церемония прощания с актрисой Мариной Поплавской, которая 20 октября погибла в ДТП.

Как сообщает Житомир.info, тысячи людей с цветами пришли к драмтеатру, чтобы проститься с актрисой.

На церемонию прощания пришли родные, близкие, знакомые, ученики, коллеги, участники КВН и Лиги Смеха. Приехали друзья Марины Поплавской из разных городов Украины и даже из-за границы.

Церемония прощания началась в 10:30 и из-за большого количества людей продолжилась до 13:30. Впоследствии актрису отпевали в Кафедральном Соборе святой Софии.

Похоронят Марину Поплавскую на Корбутовском кладбище в Житомире.

Напомним, 20 октября в Киевской области на трассе Киев-Чоп возле села Мила автобус с участниками Дизель Шоу столкнулся с грузовиком. В результате ДТП на месте погибла актриса Марина Поплавская.

21 октября в Октябрьском дворце в Киеве состоялась церемония прощания с Мариной Поплавской.

Видео с места ДТП, в котором погибла Марина Поплавская