Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Иван Компан
Главная победа уходящего года
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м

В Житомире "святой Николай" грубо обозвал чиновницу и облил глинтвейном

Сегодня, 21:26
168
Цей матеріал також доступний українською

Кадр видео Вера Гринишина / Facebook

Руслан Мороз в образе святого Николая

В Житомире "за неприемлемое поведение" уволили исполнителя роли святого Николая - Руслана Мороза.

Об этом сообщила глава управления культуры Житомирского городского совета Нина Рябенко.

"После неприемлемой ситуации, которая сложилась в воскресенье, мы решили, что работать в домике святого Николая Руслан Мороз не будет", - отметила Рябенко. 

Она добавила, что уже нашли другого актера на роль святого Николая.

В воскресенье, 23 декабря, в Домике святого Николая произошел конфликт между членом исполнительного комитета Житомирского городского совета Верой Гринишиной и Русланом Морозом.

"... Мы с семьей были на Рождественской ярмарке, и я увидела, что в резиденции святым Николаем работает известный в городе сторонник "русского мира" Руслан Мороз. Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем Русского содружества. Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену", - написала Гринишина.

Когда чиновница поинтересовалась у мужчины, кто назначил его на эту "должность", он обозвал ее проституткой, вызвал полицию, стал хватать за руки, не выпускал из праздничного домика и облил глинтвейном.

"Он начал меня толкать и пинать. После этого Мороз заблокировал выход из домика и не выпускал меня с дочерью. Свидетелем этого была заместитель начальника управления культуры городского совета Наталья Марчук, которая тоже не могла выйти из домика", - написала Гринишина.

Она написала заявление в полицию.

Мороз отверг эти обвинения и обвинил Гринишину в том, что она обнародовала видео без начала. По словам Мороза, Гринишина первая начала с него срывать костюм.

Теги:   Святой Николай Житомир

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

События

Сегодня, 10:34

article_img
Секса больше нет. Работа и виртуальный мир вытесняют интимные отношения из жизни украинцев
События

Сегодня, 09:21

article_img
На осадном положении. Как Бердянск переживает морскую блокаду России - репортаж
Украина

Сегодня, 07:09

article_img
С микрофоном, в армии, в путешествии. Известные украинцы рассказали, как отпразднуют Новый год

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
8862
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
8082
Андрей Цаплиенко - фото
Андрей Цаплиенко
О чем мне рассказал Курт Волкер
5538
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
33509
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
15768
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
15322
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
33509
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29129
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25216

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться