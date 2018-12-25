В Житомире "святой Николай" грубо обозвал чиновницу и облил глинтвейном Сегодня, 21:26 168 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Вера Гринишина / Facebook Руслан Мороз в образе святого Николая

В Житомире "за неприемлемое поведение" уволили исполнителя роли святого Николая - Руслана Мороза.

Об этом сообщила глава управления культуры Житомирского городского совета Нина Рябенко.

"После неприемлемой ситуации, которая сложилась в воскресенье, мы решили, что работать в домике святого Николая Руслан Мороз не будет", - отметила Рябенко.

Она добавила, что уже нашли другого актера на роль святого Николая.

В воскресенье, 23 декабря, в Домике святого Николая произошел конфликт между членом исполнительного комитета Житомирского городского совета Верой Гринишиной и Русланом Морозом.

"... Мы с семьей были на Рождественской ярмарке, и я увидела, что в резиденции святым Николаем работает известный в городе сторонник "русского мира" Руслан Мороз. Напоминаю, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем Русского содружества. Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену", - написала Гринишина.

Когда чиновница поинтересовалась у мужчины, кто назначил его на эту "должность", он обозвал ее проституткой, вызвал полицию, стал хватать за руки, не выпускал из праздничного домика и облил глинтвейном.

"Он начал меня толкать и пинать. После этого Мороз заблокировал выход из домика и не выпускал меня с дочерью. Свидетелем этого была заместитель начальника управления культуры городского совета Наталья Марчук, которая тоже не могла выйти из домика", - написала Гринишина.

Она написала заявление в полицию.

Мороз отверг эти обвинения и обвинил Гринишину в том, что она обнародовала видео без начала. По словам Мороза, Гринишина первая начала с него срывать костюм.