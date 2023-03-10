Самая сложная ситуация с начала войны. Мэр Житомира рассказал, что происходит в городе после российской атаки

10 марта, 11:03
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В Житомире после российских ударов самая сложная ситуация с электроснабжением с начала войны (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Житомире после российских ударов самая сложная ситуация с электроснабжением с начала войны (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После российских ударов дронами Shahed в Житомире самая сложная ситуация с электроснабжением с начала войны. Город получает лишь 25% необходимой энергии.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«После ракетного удара по энергетическому объекту в Житомире в городе полностью исчез свет. Сначала начали подключать объекты критической инфраструктуры. Больницы работали на генераторах, здесь проблем не было. К 11 часам утра мы смогли подать жителям воду», — сказал он.

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По словам мэра, в городе не работает электротранспорт, уличное освещение не включают.

Жители Житомира будут без света по 6−8 часов ежедневно, добавил он.

Вечером 9 марта в Укрэнерго сообщали, что после массированной атаки РФ самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Харьковской и Житомирской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=v6kz0by3Vrc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Житомир Отключения света Война России против Украины Shahed-136

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