В Житомире школы и ПТУ закроют на карантин - мэр Вчера, 20:59 2737 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com В житомирских школах объявили карантин pixabay.com

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с четверга, 30 января в школах, ПТУ и учреждениях дополнительного образования города введут карантин.

Об этом чиновник написал в Facebook.

Мэр отметил, что детские сады будут работать в обычном режиме.

“По состоянию на 23 января процент детей, больных гриппом или простудой, составил 12,5%, сегодня - 14,2%.

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Рост 2%. Но в трех школах города порог заболеваемости превысил 20%”, - написал Сухомлин.

Ранее, в Киеве 36 школ закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

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