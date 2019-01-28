В Житомире школы и ПТУ закроют на карантин - мэр
Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что с четверга, 30 января в школах, ПТУ и учреждениях дополнительного образования города введут карантин.
Об этом чиновник написал в Facebook.
Мэр отметил, что детские сады будут работать в обычном режиме.
“По состоянию на 23 января процент детей, больных гриппом или простудой, составил 12,5%, сегодня - 14,2%.
Читайте также: Минздрав обнародовал пять правил, как уберечься от гриппа
Рост 2%. Но в трех школах города порог заболеваемости превысил 20%”, - написал Сухомлин.
Ранее, в Киеве 36 школ закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ.
Читайте также: Пришло время вакцинироваться от гриппа. Это вообще опасно? Что нужно, чтобы сделать прививку?