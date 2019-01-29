В Житомире произошло ДТП с участием автозака с заключенными Вчера, 15:12 284 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция В результате аварии пострадали два человека Нацполиция

Во вторник, 29 января, на Киевском шоссе на окраине Житомира произошло ДТП с участием автомобилей BMW, Renault Kangoo и автозака Газель.

Об этом сообщили в Нацполиции.

По предварительным данным, 29-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем роты конвойной службы ГУНП.

После этого иномарка перевернулась на бок, а в автозак врезался Renault Kangoo, который ехал позади него.

Фото: Нацполиция

В результате ДТП водитель Renault, а также 29-летней полицейской конвойной службы получили травмы.

Также отмечается, что находившиеся в Газеле заключенные не пострадали и после осмотра врачами были доставлены к месту содержания.