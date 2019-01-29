В Житомире произошло ДТП с участием автозака с заключенными
Во вторник, 29
января, на Киевском шоссе на окраине Житомира произошло ДТП с участием
автомобилей BMW, Renault Kangoo и автозака Газель.
Об этом сообщили
в Нацполиции.
По
предварительным данным, 29-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся
с автомобилем роты конвойной службы ГУНП.
После этого
иномарка перевернулась на бок, а в автозак врезался Renault Kangoo, который ехал
позади него.
В результате ДТП водитель Renault, а также 29-летней полицейской конвойной службы
получили травмы.
Также отмечается,
что находившиеся в Газеле заключенные не пострадали и после осмотра врачами
были доставлены к месту содержания.