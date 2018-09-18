В Житомире произошел масштабный пожар на складе картонного комбината

Во вторник, 18 сентября, в Житомире вспыхнул пожар на складе готовой продукции Житомирского картонного комбината.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:20. Спустя два часа спасателям удалось локализовать огонь на площади 3 тыс. кв. м. Работа по ликвидации пожара продолжается.

"Высокая температура и быстрое распространение огня из-за высокой пожарной нагрузки (горит бумага, картон и т.д.) создают сложность в тушении", - заявили в ГСЧС.

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Для тушения пожара привлекли технику Житомирского гарнизона. На месте происшествия работают 11 единиц техники и 63 пожарных.