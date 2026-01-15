Дома готовили к сливу теплоносителя. В Житомире после ночной атаки шахедами были обесточены семь котельных

Пожар на объекте критической инфраструктуры в Житомирской области после удара БпЛА 15 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Житомирской области)

В Житомире в результате российской атаки шахедами в ночь на четверг, 15 января, без электроснабжения были семь котельных, несколько домов уже готовили к сливу теплоносителя. Но энергетики вовремя восстановили питание, сообщает Житомиртеплокоммунэнерго.

Часть из котельных, которые были обесточены ночью, оперативно подключили к генераторам. В теплокоммунэнерго рассказали, что во время сильных морозов техника иногда работает нестабильно.

Реклама

«Ситуация была критической: несколько домов уже готовили к сливу теплоносителя, чтобы спасти внутридомовые сети. Однако благодаря слаженной работе энергетиков и тепловиков удалось подключить все котельные и обойтись без экстренных мер», — говорится в сообщении.

Читайте также: Полиция Киева показала фото последствий попадания российского дрона в Соломенском районе

Сейчас все котельные в Житомире работают в штатном режиме, добавили на предприятии.

Ночью 15 января Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области, возникли пожары. В ОВА сообщали, что ремонтные бригады восстанавливают критическую инфраструктуру.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что ночью армия РФ атаковала Украину 82 ударными БпЛА типа Shahed. ПВО обезвредила 61 вражеский дрон.