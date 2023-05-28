Последствия ночной атаки. В Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения 28 мая, 18:01 В Житомире есть повреждения в результате ночной атаки Шахедами (Фото:zt.news.org.ua)

В Житомире в результате российской атаки Шахедами в ночь на воскресенье, 28 мая, повреждены по меньшей мере 26 домов, а также учреждения образования и здравоохранения.

Об этом сообщили в Житомирском горсовете.

Отмечается, что преимущественно повреждены места общего пользования в многоквартирных домах. В частности в некоторых подъездах в лестничных пролетах повылетало стекло.

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Повреждения зафиксировали по десяткам адресов в городе. Информацию о последствиях атаки продолжают собирать. Горожане тем временем добавляют в комментариях фото повреждений в своих домах.

Сообщается также о повреждении дверей и окон в учреждениях образования и здравоохранения. Они продолжают работу в штатном режиме. Только ученики житомирского лицея №25 с завтрашнего дня будут учиться дистанционно.

В ночь на воскресенье, 28 мая, РФ осуществила одну из самых массированных атак на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе Шахед. Очередную ночную атаку враг направил главным образом на север, в частности Киев и Киевскую область, а также Житомирскую область.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 52 из 54 Шахедов, которые запустили россияне по Украине. Из них более 40 над Киевом.

В результате атаки в Киеве повреждены жилые и нежилые здания и более шести автомобилей. Погиб 41-летний мужчина, еще два человека ранены.