29 июня 2018, пятница

В Житомире неизвестные напали с ножом на заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками

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Полковник находится на лечении, угрозы его жизни нет
Фото: pixabay

Полковник находится на лечении, угрозы его жизни нет

В Житомире на заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины напали с ножом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба командования ДШВ ВСУ.

"27 июня в вечернее время в г. Житомир возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины полковник Щербань Павел Ростиславович", - говорится в сообщении.

Полковник находится на лечении, угрозы его жизни нет.

По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений Национальной полицией Житомира проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в Херсоне напали на местного журналиста.

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