В Житомире неизвестные напали с ножом на заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками

В Житомире на заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины напали с ножом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба командования ДШВ ВСУ.
"27 июня в вечернее время в г. Житомир возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины полковник Щербань Павел Ростиславович", - говорится в сообщении.
Полковник находится на лечении, угрозы его жизни нет.
По факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений Национальной полицией Житомира проводятся необходимые следственные действия.
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