В Житомире чиновника теплокоммунэнерго уличили в растрате бюджетных средств

Из-за действий главы тендерного комитета бюджет потерял более 250 тысяч гривен

Служба безопасности Украины уличила одного из руководителей коммунального предприятия Житомирского городского совета в растрате бюджетных средств.

Как сообщается, во время конкурсов на закупку Житомиртеплокоммунэнерго продукции для ремонтных работ председатель тендерного комитета несколько лет подряд искусственно формировал условия конкурсных торгов для победы определенной фирмы.

В частности, в перечень закупок вносилась специфическая продукция, которая изготавливалась именно этим предприятием, но была не нужна для выполнения коммунальщиками ремонтных работ.

По данным следствия чиновник при закупках растратил более 250 тысяч гривен государственных средств.