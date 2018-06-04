05 июня 2018, вторник

В Житомире бюст Карла Маркса заменят памятником Бандере

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В Житомире появится памятник Степану Бандере
Фото: Мария Бовсуновская via Facebook

В Житомире появится памятник Степану Бандере

В Житомире планируют установить памятник руководителю Организации украинских националистов Степану Бандере.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель городской организации ВО Свобода Мария Бовсуновская по итогам заседания департамента градостроительства Житомирского городского совета.

Согласно решению местных чиновников, памятник Бандере установят на месте бывшего бюста Карла Маркса в сквере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской.

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Представляли проект памятника известные украинские скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько.

Открытие памятника будет приурочено к 110-й годовщине со дня рождения Степена Бандеры.

Фото: Мария Бовсуновская via Facebook

 

Напомним, что депутаты Житомирского областного совета приняли решение использовать революционный красно-черный флаг ОУН во время празднования событий национально-освободительной борьбы и памяти Героев национально-освободительной борьбы.

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