В Житомире бюст Карла Маркса заменят памятником Бандере

В Житомире планируют установить памятник руководителю Организации украинских националистов Степану Бандере.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель городской организации ВО Свобода Мария Бовсуновская по итогам заседания департамента градостроительства Житомирского городского совета.

Согласно решению местных чиновников, памятник Бандере установят на месте бывшего бюста Карла Маркса в сквере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской.

Смотрите также 10 мифов об УПА: Бандера и украинские националисты были агентами спецслужб нацистов

10 мифов об УПА: Бандера лично возглавлял УПА

Представляли проект памятника известные украинские скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько.

Открытие памятника будет приурочено к 110-й годовщине со дня рождения Степена Бандеры.

Фото: Мария Бовсуновская via Facebook

Напомним, что депутаты Житомирского областного совета приняли решение использовать революционный красно-черный флаг ОУН во время празднования событий национально-освободительной борьбы и памяти Героев национально-освободительной борьбы.