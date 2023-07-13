Укрзализныця продала билет в женское купе мужчине. Пассажирок пересадили в другой вагон 13 июля, 11:05 Поезд Укрзализныци (Фото:Артем Ильин/NV)

Пассажиркам Укрзализныци, которые купили билеты в женское купе, пришлось пересесть в другой вагон, потому что в нем ехал мужчина. Перевозчик обещает разобраться в ситуации.



Об этом 11 июля рассказала ЛГБТ-активистка Марина Герц.

«Купили билеты в женское купе, доплатили деньги, а у нас здесь есть мужчина. И какое возможно урегулирование по вашему мнению?» — написала она в Facebook.

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По словам Герц, работница компании говорила, что якобы, согласно приказу, женскими могут быть «только первые три купе» в вагоне. Вскоре она сообщила, что проводница перевела пассажирок в женское купе в другой вагон.

Реагируя на пост, Укрзализныця принесла извинения и заявила, что уже фиксировала единичные случаи, когда билеты в женские купе ошибочно продавали мужчинам.

«Но пересадить должны были бы не вас, тут похоже на то, что бригада не до конца разобралась», — написал перевозчик в комментариях Герц, попросив билет, чтобы разобраться в ситуации.

2 июля Укрзализныця сообщила, что первые рейсы пилотного проекта поездов дальнего следования с женскими купе успешно совершили полный круг по маршруту. Тогда тоже заявили, что ошибочно несколько билетов приобрели мужчины, и заверили, что анализируют замечания пассажиров.

Снова обсуждать создание отдельных купе для женщин в Украине начали в мае. Девушка в Twitter рассказала, что должна была ехать в купе вместе с тремя мужчинами, однако волновалась из-за своей безопасности и поэтому перешла в другое. Многие пользовательницы соцсети ее поддержали и поделились своим опытом.

Затем на сайте Кабмина зарегистрировали петицию с призывом сделать в поездах Укрзализныци как минимум по одному отдельному вагону для женщин и мужчин, дорога которых занимает более шести часов. Она собрала необходимое количество подписей.