Соцсети: В Железном Порту уничтожен отель, в котором любили селиться сотрудники ФСБ — видео
Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:t.me/operativnoZSU)
Во временно подконтрольном РФ Железном Порту на юге Херсонской области уничтожен отель Solemar, в котором квартировались российские захватчики.
В четверг, 15 декабря, в соцсетях появилось фото и видео с последствиями предполагаемого ракетного удара.
На них видно, что в результате прилета верхние этажи здания были полностью разрушены.
Как сообщается, в данном отеле любили селиться сотрудники ФСБ.
Информации о потерях оккупантов на данное время не поступало.
Комментариев по поводу удара от Генштаба ВСУ также пока нет.