Соцсети: В Железном Порту уничтожен отель, в котором любили селиться сотрудники ФСБ — видео

15 декабря, 18:33
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Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:t.me/operativnoZSU)

Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:t.me/operativnoZSU)

Во временно подконтрольном РФ Железном Порту на юге Херсонской области уничтожен отель Solemar, в котором квартировались российские захватчики.

В четверг, 15 декабря, в соцсетях появилось фото и видео с последствиями предполагаемого ракетного удара.

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На них видно, что в результате прилета верхние этажи здания были полностью разрушены.

Видео дня

Как сообщается, в данном отеле любили селиться сотрудники ФСБ.

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https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/1603385445844393987

Информации о потерях оккупантов на данное время не поступало.

Комментариев по поводу удара от Генштаба ВСУ также пока нет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия ФСБ Херсонская область Ракетные удары Война России против Украины

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