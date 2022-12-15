Соцсети: В Железном Порту уничтожен отель, в котором любили селиться сотрудники ФСБ — видео 15 декабря, 18:33 Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:t.me/operativnoZSU)

Во временно подконтрольном РФ Железном Порту на юге Херсонской области уничтожен отель Solemar, в котором квартировались российские захватчики.

В четверг, 15 декабря, в соцсетях появилось фото и видео с последствиями предполагаемого ракетного удара.

На них видно, что в результате прилета верхние этажи здания были полностью разрушены.

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Как сообщается, в данном отеле любили селиться сотрудники ФСБ.

Информации о потерях оккупантов на данное время не поступало.

Комментариев по поводу удара от Генштаба ВСУ также пока нет.