В Шевченковском суде прогремел повторный взрыв, из здания вынесли двух людей 5 июля, 19:10 СМИ сообщали, что в суде могли взорвать гранату (Фото:NV)

В здании Шевченковского суда раздался повторный взрыв. Об этом сообщает корреспондент NV с места событий.

Дополнено 20:15 Глава МВД Игорь Клименко подтвердил, что, по предварительным данным, было два взрыва.

«Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и бросил в караул какое-то взрывное устройство. Таких взрывов, предварительно, было два. После этого он пытался покинуть зал суда», — сказал Клименко.

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Дополнено 19:25 Из здания суда вынесли двух людей. Их состояние неизвестно.

Также нардеп Алексей Гончаренко сообщает, что спецназ начала штурм здания.



После взрыва из здания суда выбежал полицейский и попросил срочно подъехать скорую помощь.



Ранее Нацполиция Украины сообщила, что в здании Шевченковского райсуда Киева в среду, 5 июля, произошел взрыв. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что в суде могли взорвать гранату.

По предварительным данным, взрыв устроил Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады в 2015 году.