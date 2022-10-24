В Херсоне подорвали здание с сотрудниками ФСБ 24 октября, 12:38 Причины взрыва и его последствия для оккупантов пока не известны (Фото:ФСБ)

Во временно оккупированном РФ Херсоне произошел взрыв в здании, в котором обитали сотрудники ФСБ.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах, опубликовав снимки с места происшествия.

Согласно имеющимся данным, взрыв произошел в субботу вечером, 22 октября, в одном из зданий, расположенных на улице Крымской.

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Эту информацию подтвердили также и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Причины взрыва и его последствия для оккупантов на данное время не известны.

После уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр группировка ВС РФ, находящаяся в этом регионе, оказалась в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим россияне решили начать постепенную переброску своих подразделений и техники на левый берег, чтобы не потерять их в результате освобождения Херсона украинскими войсками.

При этом оккупанты активно занимаются мародерством, вывозя из города различные ценности, вплоть до музейных экспонатов и даже памятников адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александру Суворову, являющиеся символами российского империализма.