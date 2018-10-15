На заводе Транссигнал в Киеве вспыхнул пожар - видео

Причины пожара пока не установлены, о пострадавших не сообщалось

В понедельник, 15 октября, на территории завода Транссигнал на улице Жилянской в Киеве произошел пожар.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

"Прямо сейчас горит промышленное здание на Жилянской. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

По данным Информатора, пламя охватило 60 кв. м промышленного здания на пятом этаже комплекса. Персонал эвакуировали, никто из людей серьезно не пострадал, однако несколько человек надышались угарным газом.

На месте работают спасатели.