15 октября 2018, понедельник

На заводе Транссигнал в Киеве вспыхнул пожар - видео

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Причины пожара пока не установлены, о пострадавших не сообщалось

Причины пожара пока не установлены, о пострадавших не сообщалось

В понедельник, 15 октября, на территории завода Транссигнал на улице Жилянской в Киеве произошел пожар.

Об этом сообщили в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

"Прямо сейчас горит промышленное здание на Жилянской. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

По данным Информатора, пламя охватило 60 кв. м промышленного здания на пятом этаже комплекса. Персонал эвакуировали, никто из людей серьезно не пострадал, однако несколько человек надышались угарным газом.

На месте работают спасатели.

 

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