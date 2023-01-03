Россия не планирует завершать войну против Украины — ГУР 3 января, 14:16 Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / Facebook)

Россия не планирует завершать войну против Украины, российские оккупанты будут пытаться проводить новые наступления на фронте, заявил представитель украинской разведки Андрей Черняк.

По оценкам разведки Украины, россияне в 2023 году постараются продолжать ведение наступательных действий.

«Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы» , — отметил Черняк.

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Черняк добавил, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.

В ГУР также подчеркнули, что за следующие 4−5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 108 190 своих военных, за минувшие сутки — 750.



3 января заместитель министра обороны заявила, что оккупанты имеют огромный человеческий ресурс, который они могут использовать и пытаются привлекать как на регулярной основе, так и в частных армиях.

30 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что страна-террорист Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.