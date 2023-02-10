Для восполнения потерь. Оккупанты свезли в Запорожскую область новых зэков из ЧВК Вагнера — Генштаб 10 февраля, 09:00 Оккупанты пытаются восполнить свои потери зэками из ЧВК Вагнера (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска пытаются восполнить свои потери новыми заключенными из ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 10 февраля.

«В целях восполнения потерь в населенный пункт Мирное Запорожской области российские оккупанты привезли наемников из так называемого ЧВК Вагнер из числа завербованных заключенных», — говорится в сообщении.

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9 февраля владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что перестал вербовать российских заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины.