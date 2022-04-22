Туман и низкая высота полета. В Запорожской ОВА назвали причину падения украинского АН-26 22 апреля, 22:46 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области потерпел крушение Ан-26 (Фото:ЗОВА)

В Запорожской ОВА сообщили, что причиной падения украинского самолета АН-26 в районе Михайловки стал туман и низкая высота полета.

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«В результате следственных действий установлено, что причиной крушения стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

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В ОВА напомнили, что крушение самолета произошло в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожской области.

АН-26 выполнял технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате крушения один человек погиб и двое получили ранения разной степени тяжести.

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