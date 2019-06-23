В Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских Вчера, 00:16 3783 Цей матеріал також доступний українською Полиция Киева / Facebook Иллюстративное фото Полиция Киева / Facebook

В городе Васильевка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции, старший участковый офицер полиции и старший следователь, возвращаясь после службы домой, сделали замечание несовершеннолетнему парню, который распивал пиво, после чего выбросил на дорогу стеклянную бутылку.

В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились — начал вести себя еще наглее. Кроме того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных лиц. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц.

Злоумышленники напали на полицейских, побили их и забрали служебные удостоверения, деньги, документы, и исчезли с места преступления на автомобиле.

В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

Оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев — местные жители 1994 и 2003 годов рождения.

Следователи заочно объявили им подозрение в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено и разрешение суда на задержание.

Младшего из братьев правоохранители уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. Старшего до сих пор ищут.

