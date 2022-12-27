В Запорожской области запретили продажу и использование фейерверков

27 декабря, 17:30
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Запрет на продажу и использования пиротехнических изделий (Фото:ГСЧС/Facebook)

Запрет на продажу и использования пиротехнических изделий (Фото:ГСЧС/Facebook)

В связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и с целью недопущения травм людей, в Запорожской области официально запретили использовать и продавать пиротехнические изделия.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области протокольным решением № 28 от 13 декабря запрещена продажа и использование пиротехнических изделий на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Видео дня

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5 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть запрет на использование салютов, фейерверков, петард и закрытие всех пиротехнических магазинов в Украине на время военного положения.

https://www.youtube.com/embed/-JULjy-c6P0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Запорожская область ГСЧС Пиротехника Феерверки Запрет Война России против Украины

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