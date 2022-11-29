СБУ задержала работника оборонного завода, он «наводил» ракеты на объекты инфраструктуры за должность в случае захвата Запорожья 29 ноября, 11:27 Задержанный активно сотрудничал с оккупантами (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который «наводил» ракеты на объекты инфраструктуры в Запорожской области для повторных ударов РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, предателем оказался работник одного из украинских оборонных заводов. В начале полномасштабного вторжения РФ его завербовали российские спецслужбы для проведения разведывательно-подрывной деятельности на юге Украины.

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В поле зрения оккупантов он попал из-за своей пророссийской активности в соцсетях, ему предложили конфиденциальное сотрудничество.

За это мужчине обещали деньги и должность в случае захвата региона войсками РФ.

Он корректировал ракетные удары по объектам энергетики и другим объектам систем жизнеобеспечения.

После российских воздушных ударов он выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи врагу соответствующих данных.

Предатель также скрыто собирал информацию о местах временного базирования и перемещения украинской военной техники на территории Запорожья.

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В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали злоумышленника. Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами скрытой переписки с российским «куратором».

На данный момент задержанному сообщили о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Запорожской области.

В ночь на 23 ноября ракеты попали в родильное отделение Вольнянска. Погиб двухдневный младенец, его мама и врач остались живы.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты выпустили ракеты по пригороду Запорожья. Снаряды упали рядом с больницей и с СТО.

