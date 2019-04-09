В Запорожской области задержали налоговика, прикрывавшего незаконную деятельность предпринимателя Сегодня, 12:30 161 Цей матеріал також доступний українською СБУ Налоговик за взятки обещал не вмешиваться в незаконную деятельность бизнесмена СБУ

Правоохранители задержали в Запорожской области старшего оперуполномоченного оперативного управления Госфискальной службы.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, его уличили в получении взятки от местного бизнесмена.

По данным следствия, налоговик за деньги обещал тому невмешательство в его предпринимательскую деятельность, которая осуществлялась без необходимых разрешительных документов.

Фото: СБУ

После получения первой части взятки чиновник был задержан оперативниками СБУ возле места своей работы.