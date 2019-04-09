В Запорожской области задержали налоговика, прикрывавшего незаконную деятельность предпринимателя
Правоохранители
задержали в Запорожской области старшего
оперуполномоченного оперативного управления Госфискальной службы.
Как сообщили в Службе
безопасности Украины, его уличили в получении взятки от местного бизнесмена.
По данным
следствия, налоговик за деньги обещал тому невмешательство в его предпринимательскую
деятельность, которая осуществлялась без необходимых разрешительных документов.
После получения
первой части взятки чиновник был задержан оперативниками СБУ возле места своей
работы.