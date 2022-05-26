В Запорожской области выехало 80% населения с мест, где ведутся активные боевые действия — ОВА

26 мая, 18:07
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Оккупанты обстреливают Запорожскую область (Фото:Скриншот видео Запорожская ОВА/Telegram)

Оккупанты обстреливают Запорожскую область (Фото:Скриншот видео Запорожская ОВА/Telegram)

В Запорожскую область из населенных пунктов, где происходят активные боевые действия, выехало 80% населения.

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Об этом в эфире телемарафона сказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

“Всего временно перемещенных лиц у нас более 80 тысяч мариупольчан – 6000, но большинство – это жители нашей области. В частности, Пологовского района, где идут бои уже достаточно продолжительное время, мощные обстрелы проходят. В некоторых населенных пунктах выехало до 80% населения», – сказал Старух.

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Из-за того, что оккупанты  хотят осуществить полномасштабное наступление на Запорожье, Старух отметил, что в любом случае население города готово к эвакуации. По его словам, люди уже понимают, что нужно взять с собой в дорогу, какие сделать запасы.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Оккупант Война России против Украины

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