СБУ временно ввела в Запорожской области особый режим Вчера, 09:53 Цей матеріал також доступний українською sprotyv.info СБУ призвала сохранять спокойствие при появлении спецназовцев и военной техники sprotyv.info

В период с 29 по 31 мая в Запорожской области будет действовать особый режим, связанный с тактико-специальными антитеррористическими учениями.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечается, максимально приближенные к реальным учения с использованием спецтехники и вооружения пройдут в районе Новоалександровки, Степного, Лежино, Новооленовки, Кушугума, Григорьевки и Растущего.

Кроме СБУ, в них примут участие подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, а также представители органов власти и местного самоуправления.

«Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и другое», — говорится в сообщении.

В спецслужбе призвали местных жителей сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобств.