Угрожают смертной казнью. В Запорожской области оккупанты пытаются запугать местное население — ОВА 19 июня, 07:15 Цей матеріал також доступний українською Российский танк (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области российские оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления, угрожая смертной казнью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В настоящее время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы», — сказал он, говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации в Telegram.

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По его словам, благодаря профессионализму и устойчивости ВСУ в Северодонецке, войска оккупантов не могут активно наступать на Запорожском направлении.

«Если враги будут иметь успехи на Донецком или Луганском направлении, то потом встанет вопрос о других территориях Украины. Мы должны сплотиться и помогать ВСУ достойный отпор и со временем перейти в контрнаступление», — сказал Старух.

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