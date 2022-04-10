В Запорожской области российские оккупанты обыскивают дома и выпытывают данные об украинских военных 10 апреля, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские захватчики производят обыски помещений, где живут гражданские лица.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Российские военные проверяют у местных жителей документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продовольствия. Осуществляют допросы о местах работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, участниках АТО/ООС.

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По информации Запорожской ОВА, также оккупанты продолжают мародерить по всей временно оккупированной территории области. В городе Мелитополь российские военные вывозят всю рабочую сельхозтехнику и везут в направлении временно оккупированного Крыма. Кроме того, у жителей села украли четыре фуры с селитрой.

В Энергодаре войскам РФ удалось включить радиостанцию Радио России, на волнах которой они распространяют ложную и искаженную информацию, враждебную пропаганду и крутят песни, воспевающие Путина и величие РФ, сообщается в сводке.

«Кроме того, оккупанты с пропагандистской целью распространяют фото, как они раздают якобы гуманитарную помощь от России пенсионерам города. Судя по фото, продукты доставили только четырем людям. В то же время, враги разыскивают и похищают мужчин Васильевского района, обвиняя их в надуманных обвинениях в убийствах и терроризме», — отметили в Запорожской ОВА.



Сообщается, что по состоянию на вечер 9 апреля и утро 10 апреля подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 17 оккупантов, один танк, одну боевую бронированную машину, пять автомобилей и три 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны во взаимодействии с другим подразделением ВСУ уничтожили танк Т-72 и автомобиль ремонта бронетехники МТО-80 оккупационных войск южнее села Малиновка.

«Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно вытесняют вражеские войска на отдельных направлениях в Запорожской области. Поэтому сохраняем спокойствие! Поддерживаем наших защитников», — говорится в сообщении.



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