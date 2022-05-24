В Запорожской области военные РФ готовятся к наступлению и создают оккупационные «комендатуры» 24 мая, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят возобновить наступление в Запорожской области (Фото:Генштаб)

На Запорожье до сих пор сложная ситуация. Несмотря на то, что активных боевых действий не происходит, оккупанты продолжают готовиться к наступлению.

Сегодня в Брюсселе состоится экстренный саммит НАТО, в котором примут участие президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, приехавшие в Европу. Лидеры Альянса обсудят противостояние мира российской агрессии и возможную дополнительную помощь Украине. Также сегодня в столице Бельгии пройдут саммиты ЕС и Большой семерки.

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Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края Facebook.

«Российские террористические войска ведут меры позиционной обороны и пытаются более надежно закрепиться на достигнутых рубежах. Вместе с этим отмечается перегруппировка войск, увеличение присутствия личного состава для усиления созданных резервов и наращивание логистического обеспечения подразделений», — отметили в командовании сил обороны края.

Оккупанты продолжают вести воздушную разведку и производят обстрелы позиций наших войск по всей линии столкновения.



В период с 20 по 23 мая украинские военные уничтожили 8 вражеских беспилотников «Орлан-10», а также приземлили самолет Су-25.

Кроме этого российские войска обстреливали позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Орехов, Темеровка, Малиновка, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Чаривное, Красное, Новоселка, Зализничное, Гуляйполе, Времевка, Щербаки, Полтавка, Вольное поле, Преображенка.

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. Российские террористические войска продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны — отметили в командовании.

Защитники Украины отметили, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области происходит увеличение так называемых оккупационных «комендатур».

Также оккупанты осуществляют запугивание представителей легитимных органов местных властей, учреждений и организаций, их семей, с целью создания в занятых городах пророссийских администраций.

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