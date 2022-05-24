В Запорожской области военные РФ готовятся к наступлению и создают оккупационные «комендатуры»

24 мая, 14:48
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Оккупанты хотят возобновить наступление в Запорожской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты хотят возобновить наступление в Запорожской области (Фото:Генштаб)

На Запорожье до сих пор сложная ситуация. Несмотря на то, что активных боевых действий не происходит, оккупанты продолжают готовиться к наступлению.

Сегодня в Брюсселе состоится экстренный саммит НАТО, в котором примут участие президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, приехавшие в Европу. Лидеры Альянса обсудят противостояние мира российской агрессии и возможную дополнительную помощь Украине. Также сегодня в столице Бельгии пройдут саммиты ЕС и Большой семерки.

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НВ следит за главными событиями нового дня войны.

Главное к 23:00

  • В захваченном оккупантами Бердянске уничтожен большой десантный корабль Орск черноморского флота РФ. Повреждены еще два корабля РФ, уничтожен резервуар с топливом, огонь охватил склад с боеприпасами
  • Потери РФ в Украине достигли 15800 оккупантов
  • В Харькове войска РФ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи, погибли шесть мирных жителей, еще 15 ранены
  • Сегодня между Украиной и РФ состоялся первый обмен пленными за время полномасштабной войны: в обмен на 10 захваченных в плен российских оккупантов украинской стороне передали 10 военнослужащих ВСУ
  • США включили в санкционные списки более 400 физических и юридических лиц, среди которых 328 членов Государственной думы РФ и ввели санкции против Госдумы как организации
  • В России заявили, что в настоящее время принудительно вывезли на свою территорию 402 тысячи граждан Украины, из них 84 тысячи — дети, сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.
  • Рада упростила ВНО и отменила ГИА в 2022 году
  • В результате действий российских оккупантов 24 марта в Луганской области погибли пять человек и восемь получили ранения
  • Большинство депутатов горсовета Энергодара 23−24 марта составили мандаты
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  • В Запорожской области ВСУ освободили от российских оккупантов село Малиновка, Гуляйпольского района


Война России против Украины — события 24 марта 2022 онлайн



Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края Facebook.

«Российские террористические войска ведут меры позиционной обороны и пытаются более надежно закрепиться на достигнутых рубежах. Вместе с этим отмечается перегруппировка войск, увеличение присутствия личного состава для усиления созданных резервов и наращивание логистического обеспечения подразделений», — отметили в командовании сил обороны края.

Оккупанты продолжают вести воздушную разведку и производят обстрелы позиций наших войск по всей линии столкновения.

В период с 20 по 23 мая украинские военные уничтожили 8 вражеских беспилотников «Орлан-10», а также приземлили самолет Су-25.

Кроме этого российские войска обстреливали позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Орехов, Темеровка, Малиновка, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Чаривное, Красное, Новоселка, Зализничное, Гуляйполе, Времевка, Щербаки, Полтавка, Вольное поле, Преображенка.

https://www.youtube.com/embed/8ioLN6m-bEg

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. Российские террористические войска продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны — отметили в командовании.

Защитники Украины отметили, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области происходит увеличение так называемых оккупационных «комендатур».

Также оккупанты осуществляют запугивание представителей легитимных органов местных властей, учреждений и организаций, их семей, с целью создания в занятых городах пророссийских администраций.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Запорожская область Война России против Украины

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