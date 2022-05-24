В Запорожской области военные РФ готовятся к наступлению и создают оккупационные «комендатуры»
Оккупанты хотят возобновить наступление в Запорожской области (Фото:Генштаб)
На Запорожье до сих пор сложная ситуация. Несмотря на то, что активных боевых действий не происходит, оккупанты продолжают готовиться к наступлению.
Сегодня в Брюсселе состоится экстренный саммит НАТО, в котором примут участие президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, приехавшие в Европу. Лидеры Альянса обсудят противостояние мира российской агрессии и возможную дополнительную помощь Украине. Также сегодня в столице Бельгии пройдут саммиты ЕС и Большой семерки.
НВ следит за главными событиями нового дня войны.
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Война России против Украины — события 24 марта 2022 онлайн
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края Facebook.
«Российские террористические войска ведут меры позиционной обороны и пытаются более надежно закрепиться на достигнутых рубежах. Вместе с этим отмечается перегруппировка войск, увеличение присутствия личного состава для усиления созданных резервов и наращивание логистического обеспечения подразделений», — отметили в командовании сил обороны края.
Оккупанты продолжают вести воздушную разведку и производят обстрелы позиций наших войск по всей линии столкновения.
В период с 20 по 23 мая украинские военные уничтожили 8 вражеских беспилотников «Орлан-10», а также приземлили самолет Су-25.
Кроме этого российские войска обстреливали позиции подразделений украинских войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Орехов, Темеровка, Малиновка, Новоданиловка, Белогорье, Ольговское, Чаривное, Красное, Новоселка, Зализничное, Гуляйполе, Времевка, Щербаки, Полтавка, Вольное поле, Преображенка.
Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия. Российские террористические войска продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны — отметили в командовании.
Защитники Украины отметили, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области происходит увеличение так называемых оккупационных «комендатур».
Также оккупанты осуществляют запугивание представителей легитимных органов местных властей, учреждений и организаций, их семей, с целью создания в занятых городах пророссийских администраций.
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