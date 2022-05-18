В Запорожской области оккупанты взяли в заложники 280 украинцев — ОВА 18 мая, 03:03 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Запорожской области Россия взяла в заложники 280 украинцев. Сейчас 163 из них освобождены, а 117 до сих пор находятся в плену оккупантов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

"На территории Запорожской области оккупанты продолжают похищать граждан Украины. По состоянию на вечер 17 мая 2022 года в заложниках оккупантов находятся 280 человек", — говорится в отчете.

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