«Ищут участников ООС». Оккупанты похитили в Запорожской области 106 человек, в плену остаются 63 человека — Денисова 9 апреля, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Украинская омбудсмен Людмила Денисова рассказала о фактах похищения людей в Запорожской области (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Российские оккупационные войска похитили в Запорожской области 106 человек, в том числе 21 представителя местных властей и двух журналистов.

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Сегодня остаются в плену 63 человека, в том числе 10 чиновников и один журналист», - уточнила она.

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По словам Денисовой, основаниями для похищений есть проукраинская позиция и отказ сотрудничать с оккупантами.

В частности омбудсмен сообщила, что в пгт Якимовка Мелитопольского района Запорожской области похищен 28-летний крымский татарин Асан Аблямитов.

Накануне похищения в дом, где он проживает, ворвалось восемь российских солдат, но Аблямитова в это время дома не было. Соседи сообщили ему об обысках в его доме.

«Чтобы выяснить ситуацию, Асан позвонил отцу, но ответил один из военнослужащих и угрожая убить родителей, заставил Асана вернуться домой. После чего молодого человека принудительно вывезли в неизвестном направлении. Уже второй день о нем нет никакой информации», – рассказала Денисова.

Также она сообщила, что в селе Верхний Токмак Запорожской области оккупанты ездят по домам и ищут участников АТО (ООС) и оружие.

«Обыскивают квартиры, избивают людей, мужчин похищают и вывозят в неизвестном направлении. Жителям села угрожают расправой», — подчеркнула омбудсмен.

Денисова заявила, что такие действия российских боевиков грубо нарушают право на свободу и личную неприкосновенность граждан Украины, гарантированное в статьях 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статье 5 Европейской конвенции по правам человека.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и нарушений прав человека в Украине.

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