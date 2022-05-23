Жители сообщают об увеличении количества оккупантов в Запорожской области

23 мая, 04:25
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области увеличивается количество российских военных. В городе Васильевка оккупантов стало больше местных жителей.

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Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Так, в селе Новогоровка жители сообщают об увеличении количества российских военных: оккупанты засели в школе и здании культуры. Такая же ситуация в селе Инженерное. А в Гусарке россияне расселились в заброшенных домах, провели обход, после чего ограбили дома, из которых уехали.

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«В Васильевке количество военных РФ уже превышает количество местных жителей. При этом оккупанты продолжают грабить мирное население, забирая из домов все, что им по вкусу», — говорится в сообщении.

А в Бердянске, по данным ОВА, оккупанты пытаются захватить местный бизнес и поделить между собой и коллаборантами. Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества: заведения передали в управление коллаборантам.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Запорожье Оккупант Война России против Украины

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