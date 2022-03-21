Минимизировали риски утечки. В Запорожской области химически опасные предприятия взяли на особый контроль

21 марта, 13:17
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В специализированные службы предприятий для усиления контроля присоединена СБУ (Фото:СБУ)

В специализированные службы предприятий для усиления контроля присоединена СБУ (Фото:СБУ)

В Запорожской области после начала вторжения РФ в Украину химически опасные предприятия перешли в режим усиленного контроля за условиями использования и хранения химических веществ 1−4 класса опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Так, частью объектов приняты меры по максимальной минимизации рисков — аммиак практически весь стравлен через емкости с водой. Таким образом угрозы от утечки аммиака ликвидированы.

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На тех объектах, где производственный процесс этого не позволяет, а объемы химических веществ достаточно велики — в специализированные службы предприятий для усиления контроля вовлечена СБУ.

Отмечается, что Запорожская область входит в число промышленных лидеров, составляющих основу индустриального потенциала Украины. На территории области сосредоточены фактически все главные отрасли индустрии. Основу составляют металлургические и энергетические комплексы. На территории области зарегистрированы химически опасные предприятия, технологический процесс которых использует химические вещества — хлор, аммиак и другие.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Химическое оружие Химический завод Война России против Украины

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