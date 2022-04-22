Один погибший, двое пострадавших: появились подробности падения Ан-26 в Запорожской области 22 апреля, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Причины падения самолета выясняются (Фото:slovoidilo.ua)

В результате падения военно-транспортного самолета Ан-26 в Запорожской области в пятницу, 22 апреля, один человек погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщили в Telegram-канале местной ОВА.

«Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель», — говорится в сообщении.

Видео дня

В данное время на месте падения работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.