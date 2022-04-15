В Запорожской области за сутки уничтожено 13 единиц техники РФ, а также склады с топливом и боеприпасами 15 апреля, 12:05 Цей матеріал також доступний українською В целом обстановка на юго-восточном направлении остается без изменений (Фото:Силы обороны Запорожской обалсти)

За минувшие сутки украинские военные уничтожили в Запорожской области 13 единиц техники и 11 военнослужащих ВС РФ, еще 17 были ранены.

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Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили региональные Силы обороны.

Кроме того, ударами ВСУ были взорваны два склада с топливом и боеприпасами российской армии.

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«В течение прошедших суток российские захватчики вели обстрелы территории области из реактивных систем залпового огня Град, танков, ствольной артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов по населенным пунктам Малая Токмачка, Орехов, Степногорск, Гуляйполе, Каменское, Белогорье, Новоданиловка, Новооандреевка, Павловка, Гуляйпольское. Ракетными ударами враг уничтожает инфраструктуру, электростанции, дороги, жилые дома. В целом обстановка на юго-восточном направлении остается без изменений», — отметили украинские защитники.

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