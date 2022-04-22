В Запорожской области российский снаряд взорвался на территории отделения полиции — командование сил обороны 22 апреля, 13:52 Цей матеріал також доступний українською Вражеский снаряд взорвался на территории отделения полиции (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В Орехове Запорожской области во время вражеского артобстрела во дворе административного здания отделения полиции взорвался снаряд.

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Об этом сообщает командование сил обороны Запорожского края.

В ведомстве добавили, что в результате взрыва снаряда у здания в девяти кабинетах были повреждены окна, пострадавших полицейских нет.

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Рядом расположен учебно-воспитательный комплекс № 2.

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