В Запорожской области российский снаряд взорвался на территории отделения полиции — командование сил обороны

22 апреля, 13:52
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Вражеский снаряд взорвался на территории отделения полиции (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Вражеский снаряд взорвался на территории отделения полиции (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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В Орехове Запорожской области во время вражеского артобстрела во дворе административного здания отделения полиции взорвался снаряд.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщает командование сил обороны Запорожского края.

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В ведомстве добавили, что в результате взрыва снаряда у здания в девяти кабинетах были повреждены окна, пострадавших полицейских нет.

Видео дня
https://www.facebook.com/102610391706519/videos/1134111753989787

Рядом расположен учебно-воспитательный комплекс № 2.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Снаряд Война России против Украины

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