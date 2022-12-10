СБУ разоблачила еще одного поклонника «русского мира» из УПЦ (МП) 10 декабря, 12:27 Задержание подозреваемого (Фото:СБУ)

Спецслужбы разоблачили диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), который публично одобрял проведение незаконного референдума по «присоединению» региона в состав РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что для распространения российской пропаганды подозреваемый активировал профиль в запрещенной соцсети Вконтакте и от своего имени распространял призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового референдума.

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Комментируя российские публикации, он агитировал людей прийти на избирательные участки и проголосовать в пользу страны-агрессора.

Кроме этого, в своих сообщениях он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

Также мужчина подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

В настоящее время ему сообщено о подозрении за: ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».