В Запорожской области силы ПВО сбили российскую ракету, обломками поврежден инфраструктурный объект — ОВА 11 мая, 10:12 Цей матеріал також доступний українською В Запорожской области сбили российскую ракету (Фото:Запорожская ОВА)

В среду, 11 мая, в Запорожской области силы ПВО сбили российскую ракету.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Сегодня утром враг попал в Запорожье», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что успешно отработала ПВО Сил обороны Запорожской области.



В администрации заявили, что ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населённом пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности позже», - говорится в сообщении.

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