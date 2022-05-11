В Запорожской области силы ПВО сбили российскую ракету, обломками поврежден инфраструктурный объект — ОВА
В Запорожской области сбили российскую ракету (Фото:Запорожская ОВА)
В среду, 11 мая, в Запорожской области силы ПВО сбили российскую ракету.
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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
«Сегодня утром враг попал в Запорожье», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что успешно отработала ПВО Сил обороны Запорожской области.
В администрации заявили, что ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населённом пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности позже», - говорится в сообщении.
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