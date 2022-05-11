В Запорожской области силы ПВО сбили российскую ракету, обломками поврежден инфраструктурный объект — ОВА

11 мая, 10:12
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В Запорожской области сбили российскую ракету (Фото:Запорожская ОВА)

В Запорожской области сбили российскую ракету (Фото:Запорожская ОВА)

В среду, 11 мая, в Запорожской области силы ПВО сбили российскую ракету.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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«Сегодня утром враг попал в Запорожье», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что успешно отработала ПВО Сил обороны Запорожской области.

В администрации заявили, что ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населённом пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения.

https://www.youtube.com/watch?v=hQ139xDtKyU&t=35s

«По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности позже», - говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ракеты Запорожская область Война России против Украины

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