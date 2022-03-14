Подлость и тупость. В Запорожье российские оккупанты украли из музея унитаз, пилы и шуруповерт 14 марта, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Экспозиция музея-заповедника Усадьба Попова (Фото:Facebook)

Российские оккупанты ограбили Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник Усадьба Попова в Запорожской области. Они разбили оргтехнику и вынесли все, что поместилось в сумки, в частности пилы, шуруповерт и мраморный унитаз.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«К большому сожалению, рашисты продолжают мародерить в городах и селах нашего региона, демонстрируя свою подлость и тупость. Вчера в Васильевке они ограбили музей-заповедник Усадьба Попова. Не простим ничего. Каждый рашист ответит за все зло. Если, конечно, останется в живых. Просто без комментариев», — отметил Куртев.

Как сообщил начальник областного департамента культуры Влад Мороко, впервые этот унитаз украли большевики. Впоследствии кто-то из потомков воров вернул артефакт в музей.

«И вот опять, новейшие захватчики воруют злосчастный унитаз», — добавил Мороко.

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