Разграбили заводы. В Запорожской области российские оккупанты занимаются мародерством — ОВА

12 мая, 10:15
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты мародерят в Мелитопольском районе.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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По данным ведомства, оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное.

Видео дня
https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/posts/310097911300067

Кроме того, россияне разграбили и базы ООО Автомагистраль-Юг в городах Мелитополь и Токмак и в селе Новополтавка.

ОВА добавляет, что оккупантами также разграблена производственная база ООО Дорожное строительство Альтком.

https://www.youtube.com/watch?v=IvyRUTVoIv8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожская область Мародерство Война России против Украины

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