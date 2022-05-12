Разграбили заводы. В Запорожской области российские оккупанты занимаются мародерством — ОВА 12 мая, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты мародерят в Мелитопольском районе.

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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

По данным ведомства, оккупанты ограбили дорожно-ремонтные пункты Запорожского облавтодора и асфальтобетонные заводы в поселке Каменка и селе Обильное.

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Кроме того, россияне разграбили и базы ООО Автомагистраль-Юг в городах Мелитополь и Токмак и в селе Новополтавка.

ОВА добавляет, что оккупантами также разграблена производственная база ООО Дорожное строительство Альтком.

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