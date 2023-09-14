«Дают сутки собрать вещи». Оккупанты в Запорожской области забирают у местных жителей дома и квартиры — Федоров 14 сентября, 15:53 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области забирают у местных жителей жилье.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Обычно они занимают квартиры, жители которых выехали из временной оккупации», — сказал Федоров.

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По его словам, квартиры тех, кто покинут оккупированные территории, первыми подпали под так называемую «национализацию» оккупантов. При этом Федоров добавил: если россиянам нужен дом или квартира, тогда им совсем не важно, живет ли там кто-то.

«Они дают одни сутки собрать вещи и выселиться», — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что российские военные, которых отправили охранять Белгородскую область, грабят дома уехавших из села россиян.