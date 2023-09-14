«Дают сутки собрать вещи». Оккупанты в Запорожской области забирают у местных жителей дома и квартиры — Федоров
Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)
Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области забирают у местных жителей жилье.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Обычно они занимают квартиры, жители которых выехали из временной оккупации», — сказал Федоров.
По его словам, квартиры тех, кто покинут оккупированные территории, первыми подпали под так называемую «национализацию» оккупантов. При этом Федоров добавил: если россиянам нужен дом или квартира, тогда им совсем не важно, живет ли там кто-то.
«Они дают одни сутки собрать вещи и выселиться», — отметил он.
Ранее СМИ сообщали, что российские военные, которых отправили охранять Белгородскую область, грабят дома уехавших из села россиян.